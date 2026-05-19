Москвичам назвали самые жаркие дни недели

Синоптик Шувалов: Самыми жаркими на этой неделе в Москве окажутся 20 и 21 мая

Самыми жаркими днями этой недели в Москве станут среда и четверг, 20-21 мая. Об этом жителям столицы сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, в ближайшие дни воздух в городе сможет прогреться до плюс 32 градусов. «Полагаю, что это будет среда-четверг... Это будут самые жаркие дни — на среду-четверг плюс 30-плюс 32 градуса максимальная температура, и ночные температуры тоже очень высокие. В центре города около 20 градусов тепла, по области ниже — плюс 12-плюс 15 градусов», — поделился информацией он. Шувалов добавил, что такие показатели термометров окажутся аномально высокими для этого периода — они будут превышать климатическую норму на 8-10 градусов.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина пообещала, что жара в столице пойдет на спад с 21 мая.