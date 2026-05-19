Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:00, 19 мая 2026Экономика

Москвичам назвали дату спада жары

Синоптик Паршина: Жара в Москве пойдет на спад с 21 мая
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кузьмиченок Василий / АГН «Москва»

Жара в Москве пойдет на спад с четверга, 21 мая. Такую дату снижения температуры назвала жителям столицы ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

«Температура воздуха в Москве пойдет на спад с четверга, а в выходные и вовсе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и до плюс 24 градусов максимум», — рассказала синоптик.

Изменения в погода будут обусловлены сменой направления ветра — он станет северо-западным, поэтому в столице станет чуть прохладнее, пояснила Паршина.

Ранее Паршина предупредила, что в ближайшие дни в центральной регионе ожидается аномально жаркая погода, а в Сибири — аномальные холода. В Иркутской области, например, возможны заморозки — столбики термометров там покажут минус три градуса Цельсия. А в горных районах Тывы пройдет дождь с мокрым снегом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массированный удар по Ярославлю. Горит промышленный объект, выезд в Москву перекрыли

    Медведев ответил на слова МИД Литвы про Калининград фразой об истошном лае

    Иран обвинил США в нарушении своих обещаний

    Военкоры раскрыли подробности ночной атаки на Украину

    Раскрыт путь переплавившего украденные драгоценности в слитки россиянина

    На Западе оценили значение визита Путина в Китай сразу после Трампа

    Венгрия сигнализировала о сдвиге по вопросу интеграции Украины в ЕС

    Покинувший Россию внук Пугачевой назвал себя позорным

    Самолет с пассажирами аварийно сел в лесу российского региона

    Визит Трампа в Китай отказались считать полностью провальным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok