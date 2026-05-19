Москвичам назвали дату спада жары

Синоптик Паршина: Жара в Москве пойдет на спад с 21 мая

Жара в Москве пойдет на спад с четверга, 21 мая. Такую дату снижения температуры назвала жителям столицы ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

«Температура воздуха в Москве пойдет на спад с четверга, а в выходные и вовсе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и до плюс 24 градусов максимум», — рассказала синоптик.

Изменения в погода будут обусловлены сменой направления ветра — он станет северо-западным, поэтому в столице станет чуть прохладнее, пояснила Паршина.

Ранее Паршина предупредила, что в ближайшие дни в центральной регионе ожидается аномально жаркая погода, а в Сибири — аномальные холода. В Иркутской области, например, возможны заморозки — столбики термометров там покажут минус три градуса Цельсия. А в горных районах Тывы пройдет дождь с мокрым снегом.