09:55, 19 мая 2026Россия

Медведев ответил на слова МИД Литвы про Калининград фразой об истошном лае

Майя Назарова

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова МИД Литвы про Калининград. Свой пост он опубликовал в Telegram-канале.

Комментируя высказывание литовского МИД, экс-президент России использовал фразу: «Чем меньше размер, тем более истошный лай». До этого глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что альянс может напасть на Калининград.

По мнению Медведева, за подобными призывами в действительности ничего не стоит. «Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», — написал зампред Совбеза.

Как утверждает политик, прибалтам стоило бы предложить применить против Украины статью 5 договора о НАТО в связи с нападением беспилотников.

