В Армении задержали переселенца из Карабаха после перепалки с Пашиняном

Задержан активист Артур Осипян, поспоривший с Пашиняном на предвыборной встрече

В Армении задержали активиста и переселенца из Карабаха Артура Осипяна, который вступил в перепалку с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом рассказал адвокат Роман Ерицян в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Все случилось 18 мая в ходе встречи Пашиняна с избирателями. Осипян раскритиковал армянское руководство на фоне заявлений Баку о планах по переселению азербайджанцев в Армению. Он упрекнул Пашиняна в роспуске Минской группы ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. «Ленты.ру»).

Пашинян не сдержал эмоций и начал оскорблять активиста. Он заявил, что таких мужчин, как Осипян, не должно было быть в живых после обострения конфликта в Карабахе. После перепалки с премьером переселенец из Карабаха был задержан.

«Со мной связались родственники Артура Осипяна и сообщили, что он задержан, а конкретнее — у них нет никаких данных о его местонахождении», — сообщил Ерицян, добавив, что телефон Осипяна не доступен.

Ранее в российском МИД прокомментировали перепалку Пашиняна на митинге с жительницей Еревана. Мария Захарова заметила, что поведение премьера Армении является отражением европейских ценностей, к которым так стремится Ереван.