Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:53, 19 мая 2026Бывший СССР

В Армении задержали переселенца из Карабаха после перепалки с Пашиняном

Задержан активист Артур Осипян, поспоривший с Пашиняном на предвыборной встрече
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

В Армении задержали активиста и переселенца из Карабаха Артура Осипяна, который вступил в перепалку с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом рассказал адвокат Роман Ерицян в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Все случилось 18 мая в ходе встречи Пашиняна с избирателями. Осипян раскритиковал армянское руководство на фоне заявлений Баку о планах по переселению азербайджанцев в Армению. Он упрекнул Пашиняна в роспуске Минской группы ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. «Ленты.ру»).

Пашинян не сдержал эмоций и начал оскорблять активиста. Он заявил, что таких мужчин, как Осипян, не должно было быть в живых после обострения конфликта в Карабахе. После перепалки с премьером переселенец из Карабаха был задержан.

«Со мной связались родственники Артура Осипяна и сообщили, что он задержан, а конкретнее — у них нет никаких данных о его местонахождении», — сообщил Ерицян, добавив, что телефон Осипяна не доступен.

Ранее в российском МИД прокомментировали перепалку Пашиняна на митинге с жительницей Еревана. Мария Захарова заметила, что поведение премьера Армении является отражением европейских ценностей, к которым так стремится Ереван.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили цель ударов ВСУ по Ярославлю

    В России резко выросли продажи одного типа машин

    Крысы атаковали двор в российском городе

    В США раскритиковали Су-57Д

    Мужчинам в климаксе дали несколько советов

    Появились подробности об аварийно севшем в российском лесу самолете

    Сотрудник российской колонии воровал деньги у заключенных

    Двух участниц популярного телешоу изнасиловали на съемках

    Четверо пассажиров перевернувшегося на Байкале катера не выжили

    Россиянин поставил на матч чемпионата Италии и выиграл более 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok