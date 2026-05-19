Мэр сообщил о разрушениях в одном из старейших городов России после атаки ВСУ

В одном из старейших городов России — Ельце Липецкой области — в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены несколько домов. Об этом сообщил мэр Вячеслав Жабин в Telegram.

По данным чиновника, в результате падения обломков получили повреждения несколько частных домов в одном из районов города.

«Как только специалисты подтвердят полную безопасность, к работе приступит комиссия по оценке ущерба», — уточнил Жабин.

Пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

Елец — один из старейших городов России, который был основан до 1146 года. Елец известен как город-крепость, «столица» русского кружевоплетения, родина писателя Ивана Бунина и «Город воинской славы».

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая над регионами России сбили 315 украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, дроны были перехвачены и ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской и Псковской областями.