В России понадеялись на рост производительности труда

Вице-премьер Новак заявил о возможности закрыть кадровый дефицит своими силами

К 2030 году при действующей социально-демографической модели кадровый дефицит в России достигнет 3,1 миллиона человек. Об этом на форуме по повышению производительности труда в Красноярске заявил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

По его словам, вопрос трудовых ресурсов остается одним из главных ограничителей экономического роста: фактически, из-за него страна приблизилась к структурному пределу. За пять лет в связи с выходом работников на пенсию России необходимо заместить 11 миллионов рабочих мест, без этого решить задачу устойчивого повышения ВВП не получится.

Вместе с тем чиновник выразил надежду, что уже действующие и только что запущенные программы повышения производительности труда смогут практически полностью закрыть складывающийся разрыв, компенсировать нехватку трех миллионов работников к концу десятилетия.

«Это не просто инструмент повышения эффективности отдельных предприятий, это, по сути дела, управленческий ответ на главный структурный разрыв российской экономики», — подчеркнул Новак. В среднем за последние пять лет, отметил он, производительность труда в России увеличивалась на 1,4 процента в год, что можно считать высокими темпами.

Коснувшись падения темпов роста экономики, вице-премьер напомнил, что с 2023 года ВВП вырос более чем на десять процентов, так что спад прошлого и текущего годов отражает переход от восстановительной фазы к сбалансированному росту. В соответствии с обновленным макроэкономическим прогнозом от Минэкономразвития, в 2026 году экономика вырастет на 0,4 процента, далее на 1,4 и 2,4 процента соответственно, что ниже среднемировых темпов.

Ранее глава ведомства Максим Решетников объяснил, что обеспечить рост российской экономики без использования мигрантов будет сложно, какой-то завоз трудоспособного населения необходим. Еще одним способом справиться с кадровым дефицитом он назвал повышение лимита по сверхурочной работе для россиян. Госдума уже приняла соответствующий законопроект.