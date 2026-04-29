20:53, 29 апреля 2026

Снижение ключевой ставки связали со сверхурочной работой россиян

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Для снижения ключевой ставки в России необходимо, чтобы Центробанк заметил охлаждение экономики, а главным индикатором для него станет ослабление напряженности на рынке труда. Об этом на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает РИА Новости.

Одним из основных шагов, способствующих такому результату, министр назвал поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые в настоящем времени готовятся ко второму чтению в Госдуме.

В том числе законопроект предусматривает рост лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, а также возможность для малого бизнеса брать большее количество работников по срочным договорам. «Это прям то, что даст глоток воздуха, как мы рассчитываем», — отметил Решетников.

Материалы по теме:
«Этот путь придется пройти». Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?
«Этот путь придется пройти». Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?
30 марта 2026
«Как удар попы об лед» Дерипаска заявил об экономическом капкане для России
«Как удар попы об лед» Дерипаска заявил об экономическом капкане для России
23 ноября 2023

На этой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что Россия еще никогда не жила в таком дефиците рабочей силы, что влияет на экономическую ситуацию. В феврале безработица в стране, по данным Росстата, опустилась до исторического минимума в 2,1 процента.

Между тем сам Решентников говорил, что обеспечить рост российской экономики без использования мигрантов не получится. Какой-то завоз населения необходим, потому что трудоспособных граждан в стране в любом случае недостаточно. Глава МЭР признал, что кадровый резерв в стране практически исчерпан, так что найти новые ресурсы в сложившихся на внутреннем рынке реалиях слишком сложно.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин указывал, что увеличение годового лимита переработок пойдет на пользу самим сотрудникам, потому что сверхурочные работы хорошо оплачиваются.

    Последние новости

    Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

    Кириенко заявил об участии 44 стран в войне против России

    Путин дружески поддержал уронившего документы президента

    Депутат Рады обвинил Зеленского в коррупции и продолжении конфликта на Украине

    Кардиолог предупредила женщин о последствиях одного бокала вина в день

    Редкое космическое событие удалось запечатлеть из двора дома в российском городе

    Путин передал поздравления Мелании Трамп

    Россиянин поставил на ничью в матче ЦСКА и выиграл более четырех миллионов рублей

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Снижение ключевой ставки связали со сверхурочной работой россиян

    Все новости
