Снижение ключевой ставки связали со сверхурочной работой россиян

Министр Решетников связал снижение ставки с ростом сверхурочной работы в России

Для снижения ключевой ставки в России необходимо, чтобы Центробанк заметил охлаждение экономики, а главным индикатором для него станет ослабление напряженности на рынке труда. Об этом на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает РИА Новости.

Одним из основных шагов, способствующих такому результату, министр назвал поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые в настоящем времени готовятся ко второму чтению в Госдуме.

В том числе законопроект предусматривает рост лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, а также возможность для малого бизнеса брать большее количество работников по срочным договорам. «Это прям то, что даст глоток воздуха, как мы рассчитываем», — отметил Решетников.

На этой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что Россия еще никогда не жила в таком дефиците рабочей силы, что влияет на экономическую ситуацию. В феврале безработица в стране, по данным Росстата, опустилась до исторического минимума в 2,1 процента.

Между тем сам Решентников говорил, что обеспечить рост российской экономики без использования мигрантов не получится. Какой-то завоз населения необходим, потому что трудоспособных граждан в стране в любом случае недостаточно. Глава МЭР признал, что кадровый резерв в стране практически исчерпан, так что найти новые ресурсы в сложившихся на внутреннем рынке реалиях слишком сложно.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин указывал, что увеличение годового лимита переработок пойдет на пользу самим сотрудникам, потому что сверхурочные работы хорошо оплачиваются.