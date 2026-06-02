08:39, 2 июня 2026Экономика

Названа доля пользующихся только виртуальными картами россиян

РИА Новости: Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: muse studio / Shutterstock / Fotodom

Каждый девятый россиянин предпочитает использовать при оплате товаров и услуг исключительно виртуальные карты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой результаты опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Порядка 11 процентов респондентов признались, что не пользуются пластиковыми картами. При этом у 48 процентов из них физические карты есть, однако они предпочитают не использовать их. Еще 29 процентов из них раньше пользовались пластиком, но не стали перевыпускать их после окончания срока действия, и теперь пользуются только виртуальными картами.

Также из тех, кто не пользуется пластиковыми картами, 14 процентов оформили виртуальную карту. Почти каждый десятый (9 процентов) перестал использовать пластик, несмотря на то что он все еще у них есть. Подобная динамика, отметили эксперты, свидетельствуют о растущем росте спроса граждан на альтернативные способы оплаты товаров и услуг.

Об этой тенденции ранее также заявляли в Центробанке (ЦБ). Помимо виртуальных банковских карт россияне в последнее время стали чаще пользоваться QR-кодами, биометрией, платежными приложениями и другими некарточными сервисами, отмечала глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Несмотря на это, популярность традиционных карт в России остается стабильно высокой, констатировала она.

