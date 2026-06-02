09:47, 2 июня 2026

Оценены шансы Месси превзойти Роналду на чемпионате мира 2026 года

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Букмекерские конторы открыли прием ставок на результативность нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Коэффициент на то, что Месси забьет минимум четыре мяча, составил 1,65, на то, что сделает три и более ассиста — 1,85. При этом букмекеры оценили вариант, при котором Роналду забьет не больше трех мячей, коэффициентом 1,55, а сделает минимум одну результативную передачу — 1,55.

Кроме того, коэффициент выставлен на сравнение результативности двух форвардов: 1,76 — Месси забьет больше Роналду, 3,70 — у португальца будет больше голов, 4,10 — оба наберут одинаковое количество мячей.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Аргентина сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией. В группе К сыграют сборные Португалии, Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии.

