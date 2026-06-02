Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 2 июня 2026Наука и техника

Индия вместо Су-57 купит 114 истребителей Rafale

ANI: Индия приобретет 114 французских истребителей Rafale
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Индия планирует приобрести 114 французских самолетов Rafale. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает агентство ANI. Ранее, по данным СМИ, страна планировала покупку российских Су-57.

Сумма сделки с французской стороной оценивается в 40 миллиардов долларов. Контракт предполагает, что 97 из 114 Rafale будут собираться на территории Индии, остальные самолеты страна получит непосредственно от Франции.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассказала, что Индия может запустить производство Су-57Э.

В апреле издание Military Watch Magazine сообщило, что Индия расширит заказы на российские самолеты пятого поколения после получения первых 40 истребителей Су-57М1 — усовершенствованной версии боевых самолетов Су-57, оснащенных двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    Десятки российских студенток попали в развратный бизнес

    В России отреагировали на призыв Киева к Западу сбивать БПЛА над Украиной

    Британский журналист переехал в Россию и чуть не сошел с ума во время новогодних каникул

    В России решили обязать пьяных водителей лечиться от зависимости

    В Эстонии рассказали о «приглашениях» России к новым ударам по Украине

    Европейским странам разрешат увеличить расходы на энергоносители

    Случайная смерть россиянки на глазах у трехлетнего сына попала на видео

    Раскрыты переговоры о размещении ядерного оружия США у границ России

    Индия вместо Су-57 купит 114 истребителей Rafale

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok