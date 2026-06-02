Индия вместо Су-57 купит 114 истребителей Rafale

ANI: Индия приобретет 114 французских истребителей Rafale

Индия планирует приобрести 114 французских самолетов Rafale. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает агентство ANI. Ранее, по данным СМИ, страна планировала покупку российских Су-57.

Сумма сделки с французской стороной оценивается в 40 миллиардов долларов. Контракт предполагает, что 97 из 114 Rafale будут собираться на территории Индии, остальные самолеты страна получит непосредственно от Франции.

Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассказала, что Индия может запустить производство Су-57Э.

В апреле издание Military Watch Magazine сообщило, что Индия расширит заказы на российские самолеты пятого поколения после получения первых 40 истребителей Су-57М1 — усовершенствованной версии боевых самолетов Су-57, оснащенных двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»).