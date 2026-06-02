Вучич: Самоуверенность Евросоюза обернется экономической катастрофой

Европейскому союзу грозит экономическая катастрофа из-за его самоуспокоенности и низкой производительности труда. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его процитировало Bloomberg.

Вернувшись из Китая, Вучич сообщил, что Пекин пообещал его стране инвестиции более чем на миллиард долларов. В то же время сербский лидер посетовал на большое количество препятствий, мешающих инвестиционным потокам между ЕС, Китаем и США. Вучич уверен, что протекционизм губит Европу.

В связи с этим издание напомнило, что за 12 лет правления Вучича Сербия стала одним из главных каналов проникновения Китая в Европу. КНР вкладывает миллиарды долларов в промышленность этой восточно-европейской страны. Китайские деньги идут как в горнодобывающую промышленность, так и в робототехнику. Китайский лидер Си Цзиньпин назвал отношения между двумя странами нерушимой дружбой.

В апреле Вучич заявил о неизбежности глобального экономического кризиса, который, возможно, окажется самым сильным со времен Великой депрессии (1929-1930 годы).

