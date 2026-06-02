Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:44, 2 июня 2026Экономика

Евросоюзу предсказали экономическую катастрофу

Вучич: Самоуверенность Евросоюза обернется экономической катастрофой
Кирилл Луцюк

Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан / РИА Новости

Европейскому союзу грозит экономическая катастрофа из-за его самоуспокоенности и низкой производительности труда. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его процитировало Bloomberg.

Вернувшись из Китая, Вучич сообщил, что Пекин пообещал его стране инвестиции более чем на миллиард долларов. В то же время сербский лидер посетовал на большое количество препятствий, мешающих инвестиционным потокам между ЕС, Китаем и США. Вучич уверен, что протекционизм губит Европу.

В связи с этим издание напомнило, что за 12 лет правления Вучича Сербия стала одним из главных каналов проникновения Китая в Европу. КНР вкладывает миллиарды долларов в промышленность этой восточно-европейской страны. Китайские деньги идут как в горнодобывающую промышленность, так и в робототехнику. Китайский лидер Си Цзиньпин назвал отношения между двумя странами нерушимой дружбой.

В апреле Вучич заявил о неизбежности глобального экономического кризиса, который, возможно, окажется самым сильным со времен Великой депрессии (1929-1930 годы).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины предложил три шага в ответ на массированный удар России

    Песков назвал условие продолжения СВО

    В Кремле раскрыли детали ударов по Киеву

    Иностранная фигуристка отдала подаренный на Олимпиаде смартфон российскому музею

    Карл III пожелал встретиться с детьми принца Гарри при одном условии

    ФСБ раскрыла контрабанду стратегических военных товаров для авиации в российском регионе

    Полковник раскрыл принцип действия «стены дронов»

    Женщина списывала дискомфорт в груди на беременность и оказалась неизлечимо больна

    Инфляция набрала обороты в трех крупнейших странах — членах Евросоюза

    Россиянка пожаловалась в мэрию на полтергейста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok