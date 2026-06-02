Россиянка пожаловалась в мэрию на полтергейста

Жительница Арзамаса пожаловалась в мэрию на полтергейста в квартире

Жительница Арзамаса пожаловалась в мэрию на полтергейста, поселившегося в ее квартире. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам собственницы, странные явления начали происходить два года назад. С тех пор неизвестный переворачивает мебель в квартире, хлопает дверьми, разбрасывает тарелки и бьет технику. За это время были сломаны телевизор, холодильник и побиты зеркала в шкафах. Семья уверена, что дело в паранормальном существе. Более того, иногда полтергейст якобы нападает на россиянку — на ее теле появляются синяки.

Весной «исследователи паранормальных явлений» установили в квартире женщины три камеры с круглосуточной трансляцией и после наблюдения заявили, что в жилье действительно есть паранормальная активность. Специалисты обратились в мэрию, однако в администрации заявили, что «опасные природно-техногенные явления» не входят в их компетенцию.

Отмечается, что в настоящее время полтергейст перестал проявлять активность.

Ранее в Китае мужчина поссорился с соседом и решил напугать его привидениями. Он включал звуки завываний призраков по 10 часов в день.