Россиянин вовлек сына в семейное дело и оказался в полиции

В Твери полиция задержала 52-летнего уроженца Ставропольского края и его 15-летнего сына по подозрению в торговле наркотиками. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ («покушение на сбыт наркотиков»). Максимальное наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчину поместили в изолятор, решается вопрос о его аресте. Сын находится в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

По версии следствия, мужчина работал на интернет-магазин, занимаясь распространением наркотиков. Сын-подросток участвовал в «семейном деле», помогая фасовать запрещенные вещества на мелкие порции для сбыта.

Злоумышленники арендовали квартиру, где оперативники обнаружили пакет с 998,2 грамма мефедрона. У них также изъяты 336 свертков и зип-пакетов с веществом, контейнер с порошком, флакон с жидкостью, восемь пакетиков с таблетками — общий вес изъятого приближается к двум килограммам. Все это передали на экспертизу.

В квартире также нашли средства для фасовки и упаковки, электронные весы, тетради с «черной бухгалтерией», банковские карты и мобильные телефоны.

