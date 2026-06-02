На Западе раскрыли опасные последствия для Зеленского после завершение конфликта

Bloomberg: Быстрое завершение конфликта на Украине обернется проблемой для Зеленского

Быстрое завершение конфликта на Украине может обернуться серьезной проблемой для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg.

«Перемирие представляет собой почти такую же опасность для Владимира Зеленского в Киеве, как и для политической стабильности Украины в целом. Срок действия чрезвычайных полномочий, введенных в условиях военного времени и приведших к отсрочке президентских выборов, истечет, из-за чего Зеленскому придется отстаивать непопулярные уступки, принятые ради перемирия, на выборах», — говорится в материале.

В результате такое прекращение огня может привести к внутреннему расколу Украины из-за негативных для общества последствий.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Запад обязан усилить поддержку страны после массированного удара Вооруженных сил (ВС) России. Он предложил предпринять три конкретных шага для ответа: увеличить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, усилить санкции против Москвы и продвинуть переговоры Украины о вступлении в Европейский союз.