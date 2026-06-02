Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:47, 2 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе раскрыли опасные последствия для Зеленского после завершение конфликта

Bloomberg: Быстрое завершение конфликта на Украине обернется проблемой для Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Быстрое завершение конфликта на Украине может обернуться серьезной проблемой для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg.

«Перемирие представляет собой почти такую же опасность для Владимира Зеленского в Киеве, как и для политической стабильности Украины в целом. Срок действия чрезвычайных полномочий, введенных в условиях военного времени и приведших к отсрочке президентских выборов, истечет, из-за чего Зеленскому придется отстаивать непопулярные уступки, принятые ради перемирия, на выборах», — говорится в материале.

В результате такое прекращение огня может привести к внутреннему расколу Украины из-за негативных для общества последствий.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Запад обязан усилить поддержку страны после массированного удара Вооруженных сил (ВС) России. Он предложил предпринять три конкретных шага для ответа: увеличить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, усилить санкции против Москвы и продвинуть переговоры Украины о вступлении в Европейский союз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала российские деньги

    Ушедший из России производитель потребовал от клиентов остановить эксплуатацию машин

    Биолог назвал срок цветения березы в Москве

    В России ответили на предложенные Украиной три шага после массированного удара

    Москвичам пообещали теплое лето с сюрпризами

    В Кремле рассказали о переговорах с США на ПМЭФ

    Мерц захотел еще больше вооружить Украину

    В России назвали новые цели для ударов по объектам на Украине

    Огромная очередь из машин на границе с Грузией попала на видео

    Путин предложил наделить доклад о языковой политике статусом государственного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok