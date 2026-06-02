18:07, 2 июня 2026

В США понадеялись на скорую отмену послаблений для российской нефти

Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным. На скорую отмену послаблений для российских энергоресурсов понадеялся американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Рубио отметил, что для экономики США нет необходимости в лицензии на покупку российского сырья. В то же время ряд стран получает от этого решения пользу.

«Для нашей экономики необходимости в этом нет, однако другие экономики по всему миру получают от нее пользу. Это временное исключение, которое в конечном счете истечет», — пояснил госсекретарь.

Окончательное решение, продлевать срок действия лицензий или нет, принимает американское Министерство финансов, и оно отталкивается от сложившихся обстоятельств, добавил Рубио.

16 мая истек срок действия генеральной лицензии Минфина США, разрешающей проводить ограниченные операции с российской нефтью. Однако несколько стран попросили дать им больше времени на покупку нефти из РФ, и ведомство продлило срок действия исключения из санкций еще на 30 дней.

По информации Bloomberg, санкционное послабление вызывало критическую реакцию в Европе, лидеры которой считают экономическое давление на Москву необходимым.

