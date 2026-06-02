Азиатская авиакомпания впервые за 66 лет наняла на работу женщину-пилота

Азиатская авиакомпания Thai Airways впервые за 66 лет наняла на работу женщину-пилота. Об этом сообщило издание The Bangkok Post.

1 июня Паннатхорн «Бам» Тангрунгруангчай стала вторым пилотом на самолете Airbus A320. Воздушное судно следовало по международному маршруту из Бангкока, Таиланд, в Ханой, Вьетнам.

«Это достижение отражает приверженность Thai Airways принципам разнообразия, равенства и предоставления возможностей талантливым сотрудникам для профессионального роста в авиационной отрасли», — говорится в заявлении отдела корпоративных коммуникаций авиаперевозчика.

Основанная в 1960 году, эта национальная транспортная компания более шести десятилетий нанимала в свои ряды только пилотов-мужчин. При этом другие тайские авиалинии, включая Thai AirAsia, Thai Lion Air и Nok Air, уже много лет предоставляют женщинам работу в кабине пилотов. «Ожидается, что роль первой женщины-пилота вдохновит новое поколение, особенно девушек, мечтающих о карьере в авиации, уверенно шагнуть в эту профессию», — добавили в Thai.

Ранее единственная женщина-пилот была уволена из авиакомпании Avelo Airlines после жалобы мужчин. После совместной работы с мужчиной, который занимал должность командира воздушного судна, она пожаловалась на его безответственное отношение к правилам безопасности полетов.