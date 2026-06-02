Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:20, 2 июня 2026Путешествия

Азиатская авиакомпания впервые за 66 лет наняла на работу женщину-пилота

The Bangkok Post: Авиакомпания Thai Airways впервые за 66 лет наняла женщину-пилота
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

Азиатская авиакомпания Thai Airways впервые за 66 лет наняла на работу женщину-пилота. Об этом сообщило издание The Bangkok Post.

1 июня Паннатхорн «Бам» Тангрунгруангчай стала вторым пилотом на самолете Airbus A320. Воздушное судно следовало по международному маршруту из Бангкока, Таиланд, в Ханой, Вьетнам.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
14 апреля 2026

«Это достижение отражает приверженность Thai Airways принципам разнообразия, равенства и предоставления возможностей талантливым сотрудникам для профессионального роста в авиационной отрасли», — говорится в заявлении отдела корпоративных коммуникаций авиаперевозчика.

Основанная в 1960 году, эта национальная транспортная компания более шести десятилетий нанимала в свои ряды только пилотов-мужчин. При этом другие тайские авиалинии, включая Thai AirAsia, Thai Lion Air и Nok Air, уже много лет предоставляют женщинам работу в кабине пилотов. «Ожидается, что роль первой женщины-пилота вдохновит новое поколение, особенно девушек, мечтающих о карьере в авиации, уверенно шагнуть в эту профессию», — добавили в Thai.

Ранее единственная женщина-пилот была уволена из авиакомпании Avelo Airlines после жалобы мужчин. После совместной работы с мужчиной, который занимал должность командира воздушного судна, она пожаловалась на его безответственное отношение к правилам безопасности полетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

    Врач объяснила причины массового облысения россиян сразу после выпуска из школы

    Москвичам пообещали июльскую жару на выходных

    Раненый штурмовик почти неделю выживал под ударами ВСУ и спасся благодаря одной детали

    Посол в Люксембурге ответил на обвинения в адрес России

    Дрон ВСУ упал на территории ТЦ в столице российского региона

    Азиатская авиакомпания впервые за 66 лет наняла на работу женщину-пилота

    Бразильская ведущая наклеила карточки Месси и Роналду на голое тело и собралась на ЧМ-2026

    Актер из «Твин Пикс» внезапно умер в 44 года

    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о приоритетных целях для российских ударов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok