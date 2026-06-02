Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:21, 2 июня 2026Моя страна

Шеф-повар в Геленджике приготовит 300 килограммов мидий

В Геленджике захотели установить новый рекорд России по приготовлению мидий
Алина Черненко

Фото: Pedrojgarcia / Shutterstock / Fotodom

В Геленджике захотели установить новый гастрономический рекорд России — в день открытия летнего курортного сезона, 6 июня, там планируют приготовить более 300 килограммов черноморских мидий. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в MAX.

За процесс будет отвечать шеф-повар предприятия «Дивноморская ракушка». Все желающие смогут попробовать местный деликатес с 11:00 на Ярмарочной площади. Мидии туда доставят прямо с морских ферм, расположенных на территории Большого Геленджика.

В пресс-службе пояснили, что попытка установить рекорд России в этом городе не случайна — именно он считается центром выращивания мидий на Кубани. «В 2025 году предприятия курорта произвели 177 тонн мидий из 281 тонны, выращенной во всем Краснодарском крае. Это более 63 процентов краевого производства», — добавили в администрации Геленджика.

Ранее на стенах Казанского Кремля установили рекорд России — там запустили самую длинную новостную бегущую строку. Ее длина составляет 481 метр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала миллионы евро российских средств. Они могли предназначаться для помощи детям-инвалидам

    Зеленский заявил о неспособности Украины сбивать большую часть российских ракет

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

    Российские пожарные спасли в сгоревшем лесу осиротевшего бельчонка

    В российском городе обнаружили троих запертых в машине детей

    Десятки солдат ВСУ утонули при попытке форсировать реку под Сумами

    Раскрыта самая распространенная ошибка при употреблении мандаринов

    Популярная блогерша потеряла более миллиона рублей из-за мошенницы

    Турист упал с высоты шести метров на курорте Европы незадолго до свадьбы и впал в кому

    Шеф-повар в Геленджике приготовит 300 килограммов мидий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok