Шеф-повар в Геленджике приготовит 300 килограммов мидий

В Геленджике захотели установить новый рекорд России по приготовлению мидий

В Геленджике захотели установить новый гастрономический рекорд России — в день открытия летнего курортного сезона, 6 июня, там планируют приготовить более 300 килограммов черноморских мидий. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в MAX.

За процесс будет отвечать шеф-повар предприятия «Дивноморская ракушка». Все желающие смогут попробовать местный деликатес с 11:00 на Ярмарочной площади. Мидии туда доставят прямо с морских ферм, расположенных на территории Большого Геленджика.

В пресс-службе пояснили, что попытка установить рекорд России в этом городе не случайна — именно он считается центром выращивания мидий на Кубани. «В 2025 году предприятия курорта произвели 177 тонн мидий из 281 тонны, выращенной во всем Краснодарском крае. Это более 63 процентов краевого производства», — добавили в администрации Геленджика.

