Еврокомиссар признался в тревоге из-за поддержки Украины

Еврокомиссар Кубилюс заявил, что нервничает из-за поддержки Украины «сколько потребуется»

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признался, что испытывает тревогу, когда слышит разговоры о том, что Европейский союз (ЕС) будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Об этом он заявил в ходе мероприятия в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Я всегда немного нервничаю, как бы это сказать, сохраняя спокойствие, но в то же время испытывая внутреннее волнение, когда мы говорим, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал он.

По его словам, подобная формулировка может означать, что ЕС лишь поддерживает «выживание Украины».

Ранее Кубилюс призвал страны ЕС открыть свои запасы вооружений для Украины. «Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей необходимо», — заявил он.