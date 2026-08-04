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23:23, 4 августа 2026 (обновлено: 23:41, 4 августа 2026)Мир

В Чехии объяснили решение ЕС отказать в защите украинцам призывного возраста

Чехия откажет в убежище украинцам без подтверждения выполнения воинских обязанностей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинцы призывного возраста, не имеющие документов об исполнении воинской обязанности, не смогут получить убежище в Чехии. Об этом заявил глава МВД республики Лубомир Метнар.

Он объяснил, что новые правила должны сократить число новых прибывающих «на десятки процентов» и снизить нагрузку на социальную систему и здравоохранение. «Исключение составляют те, кто уже выполнил свой воинский долг или кто освобожден от этого», — добавил Метнар.

С 5 августа Европейский союз (ЕС) больше не будет предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал всех украинцев призывного возраста в Польше вернуться домой и служить в Вооруженных силах Украины. «Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину», — отметил глава Минобороны.

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