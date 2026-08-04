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23:59, 4 августа 2026 (обновлено: 00:00, 5 августа 2026)Бывший СССР

Перечислены возможные тактики нового главкома ВСУ

Марочко: Новый главком ВСУ Драпатый может начать медийное контрнаступление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый может попытаться начать очередное «медийное контрнаступление». Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Как считает собеседник агентства, с появлением Драпатого «мясные» штурмы не исчезнут. «Я полагаю, что в ближайшее время он в любом случае попробует начать "медийное контрнаступление" ВСУ для того, чтобы выслужиться и показать, что он намного лучше, нежели его предшественник», — добавил Марочко.

По мнению Марочко, новый главком также может использовать тактику «флаговтыка» — постановочные съемки мнимых успехов ВСУ в каком-либо якобы занятом населенном пункте с целью поведать об этом в средствах массовой информации.

Ранее Драпатый приказал провести служебную проверку в 225-м отдельном штурмовом полку, известного также как «полк смерти». Военнослужащие с иронией заявили, что приносят «извинения» за высокую дисциплину, участие в боевых действиях.

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