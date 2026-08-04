Марочко: Новый главком ВСУ Драпатый может начать медийное контрнаступление

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый может попытаться начать очередное «медийное контрнаступление». Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Как считает собеседник агентства, с появлением Драпатого «мясные» штурмы не исчезнут. «Я полагаю, что в ближайшее время он в любом случае попробует начать "медийное контрнаступление" ВСУ для того, чтобы выслужиться и показать, что он намного лучше, нежели его предшественник», — добавил Марочко.

По мнению Марочко, новый главком также может использовать тактику «флаговтыка» — постановочные съемки мнимых успехов ВСУ в каком-либо якобы занятом населенном пункте с целью поведать об этом в средствах массовой информации.

Ранее Драпатый приказал провести служебную проверку в 225-м отдельном штурмовом полку, известного также как «полк смерти». Военнослужащие с иронией заявили, что приносят «извинения» за высокую дисциплину, участие в боевых действиях.