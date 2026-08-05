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Из жизни
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02:13, 5 августа 2026Из жизни

Сосед увидел прикованную к балкону женщину и спас ее из секс-рабства

В Германии бездомную спасли из полугодового рабства благодаря неравнодушному мужчине
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В городе Зост, Германия, 33-летнюю бездомную женщину спасли из секс-рабства. Об этом сообщает WDR.

В ноябре 2025 года неравнодушный мужчина увидел на балконе соседнего дома полуобнаженную женщину, прикованную наручниками к деревянной балке. Сначала он подумал, что кто-то просто забыл снять хэллоуинское украшение, но, присмотревшись, вызвал полицию.

Женщину освободили и срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее почти смертельное переохлаждение, множественные гематомы и раны. Ей пришлось провести в больнице несколько месяцев.

По данным WDR, женщина попала в плен в июле 2025 года. Четверо жителей Зоста, среди которых двое несовершеннолетних 16 и 17 лет и двое взрослых 24 и 29 лет, обещали ей еду и крышу над головой, а затем стали систематически пытать. «Женщину держали в подвале как рабыню. С ней делали все, что можно вообразить, — и даже больше, что привело к необратимому обезображиванию», — рассказали следователи.

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Пленницу регулярно избивали, приковывали наручниками к трубе отопления, заставляли есть экскременты и насиловали. Сами мучители снимали происходящее на камеру. Соседи не слышали криков женщины, даже когда она часами висела на балконе. Предполагается, что ее накачивали наркотиками.

Кроме того, следователи заметили, что у женщины развился стокгольмский синдром: она привязалась к мучителям и боялась не пережить зиму вне этого дома.

Взрослых мужчин задержали, несовершеннолетние пока находятся на свободе. Суд над ними начнется в октябре.

Ранее сообщалось, что в городе Сагино, США, 58-летняя женщина, чья личность не раскрывается, сбежала из плена, в котором провела два года. Большую часть времени она просто лежала в закрытом подвале на матрасе рядом с постоянно работающим радио.

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