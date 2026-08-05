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Забота о себе
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02:56, 5 августа 2026Забота о себе

Гинеколог рассказала о главном мужском заблуждении про овуляцию

Гинеколог Радутинских: Некоторые мужчины ошибочно считают овуляцию болезнью
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mariia Boiko / Shutterstock / Fotodom

Некоторые мужчины ошибочно считают, что овуляция — это заболевание, хотя на самом деле это естественный этап менструального цикла. Об этом рассказала гинеколог-хирург Яна Радутинских в своем Telegram-канале.

По словам врача, овуляция обычно происходит в середине цикла, когда яйцеклетка выходит из яичника и организм женщины становится максимально готовым к зачатию. В этот момент меняется гормональный фон, что может отражаться на самочувствии, настроении, внешности и либидо женщин. «Встретить женщину в овуляцию — это не проклятие, а большое счастье», — отметила Радутинских.

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Гинеколог подчеркнула, что главное заблуждение про овуляцию у мужчин связано с недостатком знаний о женской физиологии. Врач призвала воспринимать этот процесс как нормальную часть работы репродуктивной системы, а не как болезнь или повод для беспокойства.

Ранее акушер-гинеколог Анна Тарасова опровергла миф о синхронизации менструальных циклов у работающих вместе женщин. По ее словам, эффект, который многие замечали, возникает из-за случайных совпадений.

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