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03:36, 5 августа 2026 (обновлено: 03:43, 5 августа 2026)Бывший СССР

Украинский военный раскрыл отношение населения к Зеленскому

Военнослужащий ВСУ Борщук: Украинцы недовольны Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинцы недовольны политикой Владимира Зеленского. Мнение населения страны раскрыл в разговоре с ТАСС пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Борщук.

«Никто им не доволен. Он ничего не решает. Он пешка», — высказался военнопленный.

По мнению Борщука, Зеленский делает то, что ему говорят на Западе.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что население Западной Украины устало от диктатуры Владимира Зеленского. Макгрегор призвал Соединенные Штаты посодействовать свержению режима на Украине, а также призвал перекрыть каналы финансирования ВСУ, поскольку крах режима Зеленского уже предрешен.

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