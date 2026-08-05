Военнослужащий ВСУ Борщук: Украинцы недовольны Зеленским

Украинцы недовольны политикой Владимира Зеленского. Мнение населения страны раскрыл в разговоре с ТАСС пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Борщук.

«Никто им не доволен. Он ничего не решает. Он пешка», — высказался военнопленный.

По мнению Борщука, Зеленский делает то, что ему говорят на Западе.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что население Западной Украины устало от диктатуры Владимира Зеленского. Макгрегор призвал Соединенные Штаты посодействовать свержению режима на Украине, а также призвал перекрыть каналы финансирования ВСУ, поскольку крах режима Зеленского уже предрешен.