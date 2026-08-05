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03:43, 5 августа 2026 (обновлено: 03:47, 5 августа 2026)Силовые структуры

В Москве женщина сняла номера с машины и устроила погоню с полицией

РИА Новости: Устроившая погоню с полицией в Москве женщина сняла номера с машины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

На юге Москвы женщина сняла номера со своего автомобиля и устроила погоню с полицией. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Отмечается, что женщина вдохновилась роликами из сети и решила устроить заезд. Предварительно она сняла номера с автомобиля, чтобы избежать штрафов. Сотрудники Госавтоиспекции попытались остановить ее на Варшавском шоссе. Нарушительница проигнорировала их требования, в связи с чем полицейские начали преследование.

Уточняется, что правоохранители преследовали женщину более 11 минут, затем ее удалось задержать.

Ранее в США 22-летняя девушка украла 28 бутылок вина и устроила гонки с полицией. Уезжая от погони, Вашингтон разогналась до 190 километров в час, а выезжая на магистраль, столкнулась с другим автомобилем. Девушку удалось задержать на мосту, где было плотное движение.

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