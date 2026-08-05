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04:50, 5 августа 2026 (обновлено: 04:51, 5 августа 2026)Забота о себе

Перечислены причины преждевременного старения сердца

Кардиолог Бойцов: Гипертония, диабет и атеросклероз рискуют ускорить старение сердца
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Повышенное артериальное давление, диабет второго типа и атеросклеротические изменения сосудов при отсутствии терапии способны заметно ускорить износ сердечной мышцы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Специалист подчеркнул, что сердце относится к органам, которые сохраняют молодость на протяжении очень долгого времени. По его словам, ускоренное старение запускается, по сути, усилиями самого человека — когда он не противодействует развитию артериальной гипертонии, а, напротив, создает для неё условия.

Бойцов отметил, что гипертония в большинстве случаев формируется на фоне метаболического сердечно-сосудистого синдрома — неблагоприятной комбинации сбоев в обмене веществ и нарушений сердечной деятельности. Вторым фактором преждевременного старения органа кардиолог назвал сахарный диабет, который также чаще всего возникает в рамках того же синдрома. При этом заболевании страдают как мелкие сосуды, так и крупные эластические артерии.

Третья причина — формирование атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, отвечающих за кровоснабжение сердца. Когда такие бляшки появляются, сердечная мышца получает меньше кислорода с кровью, и в тканях начинают развиваться фиброзные изменения, заключил врач.

Ранее исследователи в журнале Sleep Health (SH) установили, что привычка ложиться спать очень рано или очень поздно повышает риска инфаркта. Как оказалось, по сравнению с людьми промежуточного хронотипа риск инфаркта был на 50 процентов выше у «жаворонков» и на 40 процентов выше у «сов».

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