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02:13, 5 августа 2026Наука и техника

Популярная привычка оказалась связана с повышенным риском инфаркта

SH: Привычка ложиться спать очень рано или очень поздно повышает риска инфаркта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Привычка регулярно ложиться спать очень рано или, наоборот, поздно может быть связана с повышенным риском инфаркта миокарда. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 4,5 тысячи человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Health (SH).

Исследователи наблюдали за 4578 взрослыми старше 40 лет в среднем 10,6 года. Всех участников разделили по хронотипу — «жаворонки», промежуточный тип и «совы». За время наблюдения ученые фиксировали случаи инфаркта и учитывали возраст, образ жизни, сердечно-сосудистые факторы риска и объективные показатели сна.

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Оказалось, что по сравнению с людьми промежуточного хронотипа риск инфаркта был на 50 процентов выше у «жаворонков» и на 40 процентов выше у «сов». Особенно выраженной эта связь была у участников с синдромом обструктивного апноэ сна: в этой группе вероятность инфаркта возрастала примерно на 80 процентов как у любителей раннего подъема, так и у тех, кто предпочитал поздно ложиться и поздно вставать.

Авторы подчеркивают, что не только недостаток сна, но и особенности циркадного ритма могут играть важную роль в здоровье сердца. По мнению исследователей, учет хронотипа в будущем может помочь точнее оценивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и своевременно проводить профилактику.

Ранее ученые выяснили, что курение ускоряет образование бляшек в артериях и повышает риск инфаркта и инсульта.

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