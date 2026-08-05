Медсестра из неотложки вспомнила о самых драматичных ситуациях на работе

«Лента.ру»: Медсестра из неотложки рассказала о спасении двухлетнего пациента

Пользовательница Reddit с ником Accomplished-Pear837, работающая медсестрой в службе неотложной помощи, вспомнила о самых драматичных ситуациях в своей практике. В частности, как выяснила «Лента.ру», она рассказала о спасении двухлетнего пациента.

«Скорая приехала по вызову к двухлетнему мальчику, родители которого ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Прибыв на место, врачи подумали, что он уже лишился жизни. Когда он попал к нам, то вцепился в меня и не отпускал всю мою смену — я даже не смогла снять свитер. Включила сериал на телефоне и села рядом с ним на носилках. Он боролся со сном, но я сказала ему, что он в безопасности. Он положил свою маленькую головку мне на плечо и уснул», — написала женщина.

Другой запомнившейся ей пациенткой стала 20-летняя девушка, поступившая с жалобами на спутанность сознания. Ее состояние стремительно ухудшалось и в итоге ее эвакуировали на вертолете в другую клинику с диагнозом менингит.

«Я увидела ее три года спустя, здоровую и счастливую. Ее мама узнала меня, и у нас просто возникло какое-то чувство [тепла], ради которого я всем этим и занимаюсь», — рассказала медсестра.

Ранее другая пользовательница Reddit занялась самодиагностикой в три часа ночи и поставила крест на своей жизни. Работающая медсестрой женщина убедила себя в наличии смертельно опасного заболевания.