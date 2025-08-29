Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 29 августа 2025Интернет и СМИ

Медсестра занялась самодиагностикой в три часа ночи и поставила крест на своей жизни

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Temporary_Royal_2260 рассказала о том, как едва не сошла с ума, вернувшись домой после тяжелой ночной смены. Это произошло из-за того, что она убедила себя в наличии смертельно опасного заболевания.

По словам девушки, по дороге она встретила бездомного котенка. «Конечно же, я его погладила. Конечно же, он меня поцарапал. И, конечно же, мой измученный недосыпанием мозг тут же решил: "Вот оно. Я только что подхватила бешенство"», — написала автор.

Остаток ночи и утро она провела в унынии, периодически разглядывая отражение своих зрачков в зеркале и просматривая симптомы заболевания в интернете. После этого она перестала пить воду, убедив себя в том, что у нее проявляется гидрофобия — один из характерных признаков бешенства. Из-за недоверия к воде она начала пить йогурты.

«К полудню я была готова позвонить начальнице и сказать, что ей нужно заменить меня навсегда, потому что "мое время пришло". Тут пришла моя подруга, тоже медсестра, посмотрела на мою крошечную царапину и молча закатила глаза. К слову, симптомы бешенства не проявляются в течение первых трех часов после заражения. Зато в этот период спокойно может развиться полноценная паранойя. Особенно если усталость сочетается с результатами поиска в Google», — добавила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как справляется со своей болезнью — дерматофагией, возникшей на фоне обсессивно-компульсивного расстройства. По ее словам, она неоднократно сдирала собственную кожу с рук, ног и лица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина Пекину

    Премьер правительства хуситов погиб при израильском авиаударе

    Ученые случайно скрестили русскую и американскую рыбу и получили хищника нового типа

    Медсестра занялась самодиагностикой в три часа ночи и поставила крест на своей жизни

    Родственники бойцов ВСУ вышли на протест из-за издевательств над военными

    Шойгу заявил о планах Запада вернуть НАТО в Афганистан

    Россиянка описала страну Латинской Америки фразой «как свидание с парнем с другой планеты»

    Мошенники начали подделывать чаты в WhatsApp

    Торчащие из чемодана ноги помогли полицейским раскрыть преступление

    Во Франции назвали помеху в отношениях России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости