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19:02, 3 июня 2026Экономика

Нефть заметно подорожала на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке

Цена Brent приблизилась к 100 долларам на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Tom Mihalek / Reuters

В ходе торгов в среду, 3 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent заметно выросла на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Ближе к 18:50 по московскому времени сырьевые котировки вплотную приблизились к 98 долларам за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 2,06 процента. На пике котировки достигали почти 99 долларов.

Подорожание нефти фиксируется на фоне возобновления ракетных атак Ирана на ближневосточные страны — под удар попали Кувейт и Бахрейн. В ответ американские военные атаковали иранский остров Кешм. На этом фоне перспективы прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана вновь стали выглядеть туманными.

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Последнее обстоятельство не добавляет оптимизма участникам фондового рынка. Они опасаются рисков затягивания войны в Иране и продолжительной блокады Ормузского пролива, через акваторию которого до кризиса на Ближнем Востоке проходила пятая часть глобальных потоков нефти и газа.

Переломный момент для мировых цен на сырье может наступить в августе. Если к этому времени ключевую логистическую артерию на Ближнем Востоке не удастся разблокировать, предупредили в Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), глобальный энергорынок столкнется с новой фазой кризиса на фоне повышенного спроса на топливо в разгар летнего сезона отпусков. При таком раскладе сырьевые котировки устремятся вверх, констатировал глава торгового отдела энергогиганта Филипп Хури.

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