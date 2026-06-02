16:03, 2 июня 2026Экономика

Назван переломный момент для мировых цен на нефть

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Переломный момент для мировых цен на нефть может наступить в августе этого года, если к тому времени кризис на Ближнем Востоке продолжится, глобальная экономика столкнется со стремительным удорожанием сырья. Об этом заявил исполнительный вице-президент торгового отдела Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Филипп Хури. Его слова приводит Reuters.

Глобальный энергетический рынок может столкнуться с новой фазой кризиса грядущим летом. Повышенный спрос на топливо в разгар туристического сезона, предупредил Хури, рискует усилить нагрузку на и без того нарушенные поставки нефти с Ближнего Востока. При таком раскладе, констатировал он, мировую экономику будет ждать стремительный рост цен на сырье.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
12 марта 2026

Начало восстановления поставок ближневосточных энергоресурсов, добавил Хури, будет зависеть от сроков заключения мирной сделки между США и Ирана. Пока предпосылок для прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана не видно. «Транзит через Ормузский пролив останется частичным и ниже довоенного уровня до тех пор, пока сохраняется неопределенность в отношении мира», — резюмировал он.

В случае затягивания войны в Иране ряд экспертов прогнозирует обновление исторического максимума стоимости эталонной североморской марки нефти Brent до конца этого года. При затяжной блокировке Ормузского пролива Ираном и США, предупредил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, сырьевые котировки могут достичь 180 долларов за баррель во второй половине года.

