16:58, 2 июня 2026

Стали известны напавшие на потомка Александра Пушкина в столичном парке

В Москве задержали двух подозреваемых в ограблении потомка Пушкина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве задержали двух подозреваемых в ограблении потомка поэта Александра Пушкина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

Потомка Пушкина графа Андрея Де Торби ограбили в московском Измайловском парке. Двое грабителей применили в отношении него насилие и похитили телефон марки Samsung стоимостью 80 тысяч рублей.

По данным ведомства, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что пострадавший познакомился в парке с двумя мужчинами. В ходе непродолжительной беседы между ними возник конфликт, в ходе которого один из участников применил пневматический пистолет.

После этого пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались мужчины в возрасте 23 и 26 лет. Один из них ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что потомка Пушкина ограбили и избили в лесопарке в Москве.

