Россиянин заманил бывшую жену в квартиру и взялся за нож

В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на бывшую жену. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, все произошло 27 мая на улице Оптиков. Вероника, которая с конца февраля находится в процессе развода, оказалась в квартире бывшего мужа — мужчина два месяца искал встречи с экс-женой и обманом заманил ее к себе. Внутри он не стал ничего объяснять, схватил нож и напал на нее.

По словам женщины, экс-супруг пытался бить по жизненно важным органам. После семи ударов она притворилась мертвой, доползла до балкона и смогла позвать на помощь. Нападавшего задержали.

Вероника отдельно поблагодарила 16-летнего мальчика, который вызвал спасателей. Она находится в больнице.

