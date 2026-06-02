18:58, 2 июня 2026

Высокие цены убили смартфон Xiaomi

XimiTime: Флагман Xiaomi 18 Ultra не выйдет из-за высоких цен на память
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Xiaomi 18 Ultra. Кадр: Vids 4u / YouTube

Корпорация Xiaomi отказалась от разработки флагманского смартфона 18 Ultra. Об этом сообщает издание XimiTime со ссылкой на инсайдеров.

По информации ряда источников, включая известного Digital Chat Station, китайский IT-гигант не будет выпускать смартфоны серии Ultra в этом году. Главной причиной назвали кризис и высокие цены на комплектующие устройств. Авторы медиа заявили, что амбиции Xiaomi фактически убила высокая стоимость оперативной памяти и накопителей, которая продолжает дорожать из-за искусственного интеллекта (ИИ).

В материале говорится, что в серию Ultra входили самые агрессивные с точки зрения характеристик и инноваций устройства. Китайская компания выпускали эти аппарата три года подряд — Xiaomi 14 Ultra, 15 Ultra и 17 Ultra. «В Xiaomi не уверены, имеет ли смысл выпускать дорогостоящий флагманский смартфон с ультрасовременной камерой в сегодняшних условиях», — заметили журналисты.

При этом ранние сообщения инсайдеров указывают на то, что подобный аппарат, как минимум, был в разработке. Флагман должен был получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, камеру Leica, 200-мегапиксельный телеобъектив, 6,9-дюймовый дисплей и большой аккумулятор. Xiaomi пока что не прокомментировала слухи об отмене 18 Ultra.

Ранее в исследовании Counterpoint Research заявили, что из-за высоких цен на оперативную память рынок смартфонов упадет на рекордные 13,9 процента. Эксперты назвали текущий кризис самым крупным с 2013 года — начала наблюдений за рынком.

