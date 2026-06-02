Высокие цены убили смартфон Xiaomi

XimiTime: Флагман Xiaomi 18 Ultra не выйдет из-за высоких цен на память

Корпорация Xiaomi отказалась от разработки флагманского смартфона 18 Ultra. Об этом сообщает издание XimiTime со ссылкой на инсайдеров.

По информации ряда источников, включая известного Digital Chat Station, китайский IT-гигант не будет выпускать смартфоны серии Ultra в этом году. Главной причиной назвали кризис и высокие цены на комплектующие устройств. Авторы медиа заявили, что амбиции Xiaomi фактически убила высокая стоимость оперативной памяти и накопителей, которая продолжает дорожать из-за искусственного интеллекта (ИИ).

В материале говорится, что в серию Ultra входили самые агрессивные с точки зрения характеристик и инноваций устройства. Китайская компания выпускали эти аппарата три года подряд — Xiaomi 14 Ultra, 15 Ultra и 17 Ultra. «В Xiaomi не уверены, имеет ли смысл выпускать дорогостоящий флагманский смартфон с ультрасовременной камерой в сегодняшних условиях», — заметили журналисты.

При этом ранние сообщения инсайдеров указывают на то, что подобный аппарат, как минимум, был в разработке. Флагман должен был получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, камеру Leica, 200-мегапиксельный телеобъектив, 6,9-дюймовый дисплей и большой аккумулятор. Xiaomi пока что не прокомментировала слухи об отмене 18 Ultra.

Ранее в исследовании Counterpoint Research заявили, что из-за высоких цен на оперативную память рынок смартфонов упадет на рекордные 13,9 процента. Эксперты назвали текущий кризис самым крупным с 2013 года — начала наблюдений за рынком.