Финляндия конфисковали активы РФ на сумму около четырех миллионов евро

Власти Финляндии конфисковали российские активы на сумму около четырех миллионов евро. По сведениям местной телерадиокомпании Yle, Россия перевела 3,7 миллиона евро финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза.

«Управление по взысканию долгов... конфисковало российское имущество на сумму почти 4 миллиона евро... Заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия», — пояснили в ведомстве.

Указанные деньги Россия переводила еще до начала военных действий на Украине, после чего программу свернули. Средства остались на балансе финских властей.

Деньги могли предназначаться для важных гуманитарных проектов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что конфискованные Финляндией деньги могли предназначаться для гуманитарных проектов, в частности, для помощи детям-инвалидам.

«На самом деле я занималась этим проектом по приграничному сотрудничеству. Там не было такого, что финансировали только мы или только Финляндия. Финансирование шло от двух стран. В этом и был весь смысл этого проекта, что часть наша, часть их. Даже когда какой-то проект презентовали и говорили, что это за деньги Европы, мы говорили, что все проекты по приграничному сотрудничеству были с софинансированием. Это был действительно важный совместный проект», — рассказала Журова.

Депутат сообщила, что проекты были разной направленности, в том числе экологической и культурной. Она добавила, что после прекращения сотрудничества Россия самостоятельно завершила некоторые из них уже за счет собственных средств.

«Видимо, в этом фонде оставались деньги. Там, кстати, был один проект по детям-инвалидам. Мы свою часть в него вложили, а финны уже не дали денег. Интересно, деньги с детей они забрали? Хорошо было бы понять, на какие проекты должны были пойти эти средства. Боюсь, что могут быть такие гуманитарные проекты», — заключила Журова.

Путин назвал конфискацию российских активов воровством

Конфискация российских активов в Европе будет воровством, заявлял ранее президент России Владимир Путин.

«Всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности», — подчеркивал российский лидер.

Премьер Бельгии Барт де Вевер также называл воровством предложение Европейской комиссии конфисковать замороженные активы России для передачи этих средств Украине. «Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее», — подчеркнул бельгийский премьер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом подчеркивал, что Россия ответит на экспроприацию замороженных активов. «К любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы», — отметил министр.

Всего после начала украинского конфликта ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро.

Конфискацию российских активов назвали фарсом и глупостью

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее выразил мнение, что если европейские лидеры примут решение о конфискации замороженных российских активов, это покажет, насколько они глупы.

«Если Европа окажется настолько глупа, что фактически конфискует российские финансовые активы, то потребуется еще больше времени на устранение ущерба и возвращение российских активов», — пояснил он.

Также Сакс отметил, что между Европой и РФ установились естественные крепкие торговые связи, но на то, чтобы компенсировать ущерб, созданный в политическом поле, потребуется много времени.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что Еврокомиссия хочет конфисковать активы России под надуманными предлогами. По словам эксперта, обоснование заморозки российских активов не соответствует реальности. При этом настоящей причиной экономического упадка Европы следует считать ограничения против Москвы.

«Каким образом война России на Украине способствовала возникновению экономических "трудностей" внутри Европейского союза? (...) Все это — полнейший фарс и преднамеренное разрушение верховенства права в Европе», — заключил аналитик.