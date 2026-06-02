Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:21, 2 июня 2026Моя страна

Три российские семьи учителей неожиданно получили квартиры в подарок

Три учительские семьи из Стерлитамака получили квартиры в подарок
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В России три учительские семьи получили квартиры в подарок. Об этом сообщили в Telegram-канале «UTV Стерлитамак, Салават, Ишимбай».

В администрации Стерлитамака состоялось подведение итогов учебного года 2025-2026. Власти обратили внимание на три учительские семьи, которых наградили за выдающиеся результаты в работе.

Ими оказались семьи Гузиных, Туктаровых и Хайбуллиных. Преподавателям вручили сертификаты на однокомнатные квартиры в местном ЖК. При этом сами педагоги такого подарка не ожидали и ничего не подозревали. По их словам, событие стало шокирующим.

В декабре 2021 года уральский миллиардер подарил дома двум российским семьям. Основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин обеспечил жильем Сюзанну и Виталия Серебряковых из Михайловска, а также жителей деревни Поварня Алену и Сергея Басараб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала миллионы евро российских средств. Они могли предназначаться для помощи детям-инвалидам

    Зеленский заявил о неспособности Украины сбивать большую часть российских ракет

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

    Российские пожарные спасли в сгоревшем лесу осиротевшего бельчонка

    В российском городе обнаружили троих запертых в машине детей

    Десятки солдат ВСУ утонули при попытке форсировать реку под Сумами

    Раскрыта самая распространенная ошибка при употреблении мандаринов

    Популярная блогерша потеряла более миллиона рублей из-за мошенницы

    Турист упал с высоты шести метров на курорте Европы незадолго до свадьбы и впал в кому

    Шеф-повар в Геленджике приготовит 300 килограммов мидий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok