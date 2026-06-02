Три российские семьи учителей неожиданно получили квартиры в подарок

Три учительские семьи из Стерлитамака получили квартиры в подарок

В России три учительские семьи получили квартиры в подарок. Об этом сообщили в Telegram-канале «UTV Стерлитамак, Салават, Ишимбай».

В администрации Стерлитамака состоялось подведение итогов учебного года 2025-2026. Власти обратили внимание на три учительские семьи, которых наградили за выдающиеся результаты в работе.

Ими оказались семьи Гузиных, Туктаровых и Хайбуллиных. Преподавателям вручили сертификаты на однокомнатные квартиры в местном ЖК. При этом сами педагоги такого подарка не ожидали и ничего не подозревали. По их словам, событие стало шокирующим.

