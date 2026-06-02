Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

Минобороны: Системы ПВО сбили 158 БПЛА над Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный налет беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на регионы России. Подробности об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что системы противовоздушной оборон (ПВО) срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым.

Каких-либо других подробностей об отражении ударов на данный момент нет.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по целям на Украине. По данным Минобороны, целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.