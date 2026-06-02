20:33, 2 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный налет беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на регионы России. Подробности об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что системы противовоздушной оборон (ПВО) срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым.

Каких-либо других подробностей об отражении ударов на данный момент нет.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по целям на Украине. По данным Минобороны, целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

