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21:35, 2 июня 2026Мир

На Западе удивились необычному решению НАТО касательно России

Reuters: В учениях НАТО на Балтике будет в два раза меньше войск, чем в 2025 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В учениях НАТО на Балтике BALTOPS будет в два раза меньше войск, чем в 2025 году. О необычном решении альянса сообщило агентство Reuters.

«Ежегодные учения, проводящиеся более 50 лет, соберут в этом году около 20 кораблей из 15 стран НАТО и около 6000 военных. Это примерно половина от состава этих учений в прошлом году, хотя это происходит в период повышенной напряженности на Балтике», — указано в статье.

Источники агентства подчеркнули, что ослабленный характер учений связан с «операционными ограничениями» на фоне ситуации в Ормузском проливе. Чиновник НАТО предположил, что и урезанные учения смогут послать России сигнал о «силе и сплоченности» альянса.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сравнил альянс с браком и допустил его распад. «НАТО не высечено в камне. У нас нет никаких гарантий, что он будет существовать всегда», — сказал он.

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