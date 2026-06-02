Бывший генсек НАТО сравнил альянс с браком и допустил распад

Нет никаких гарантий, что НАТО будет существовать всегда. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg.

«НАТО не высечено в камне. У нас нет никаких гарантий, что она будет существовать всегда», — сказал он.

Экс-генсек сравнил альянс с браком, в котором нужно снова и снова заявлять о своей приверженности и где есть и плохие, и хорошие времена. Однако, по его словам, НАТО продолжит свое существование в будущем.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не сможет выжить без США, а Европейский союз не в состоянии заменить альянс. Он отметил, что государствам альянса необходимо предпринять все меры для предотвращения раскола между США и Европой.