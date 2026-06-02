Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 2 июня 2026Мир

Бывший генсек НАТО сравнил альянс с браком и допустил распад

Столтенберг: Нет никаких гарантий, что НАТО будет существовать всегда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Нет никаких гарантий, что НАТО будет существовать всегда. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg.

«НАТО не высечено в камне. У нас нет никаких гарантий, что она будет существовать всегда», — сказал он.

Экс-генсек сравнил альянс с браком, в котором нужно снова и снова заявлять о своей приверженности и где есть и плохие, и хорошие времена. Однако, по его словам, НАТО продолжит свое существование в будущем.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не сможет выжить без США, а Европейский союз не в состоянии заменить альянс. Он отметил, что государствам альянса необходимо предпринять все меры для предотвращения раскола между США и Европой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала миллионы евро российских средств. Они могли предназначаться для помощи детям-инвалидам

    Зеленский заявил о неспособности Украины сбивать большую часть российских ракет

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

    Российские пожарные спасли в сгоревшем лесу осиротевшего бельчонка

    В российском городе обнаружили троих запертых в машине детей

    Десятки солдат ВСУ утонули при попытке форсировать реку под Сумами

    Раскрыта самая распространенная ошибка при употреблении мандаринов

    Популярная блогерша потеряла более миллиона рублей из-за мошенницы

    Турист упал с высоты шести метров на курорте Европы незадолго до свадьбы и впал в кому

    Шеф-повар в Геленджике приготовит 300 килограммов мидий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok