20:41, 2 июня 2026

В Евросоюзе задумались о помощи Армении из-за «экономического давления России»

Марта Кос: ЕС изучает возможности поддержки Армении из-за экономического давления России
Вячеслав Агапов
Марта Кос

Марта Кос. Фото: Omar Havana / Reuters

Европейский союз (ЕС) задумался об увеличении поддержки Армении в связи с запретом России на поставку ряда сельскохозяйственной продукции. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в соцсети Х.

По словам представителя объединения, в краткосрочной перспективе Европа может нарастить помощь постсоветской республике в связи с «экономическим давлением России».

«Мы изучаем пути увеличения поддержки Армении со стороны ЕС в краткосрочной перспективе. Мы также ускорим нашу работу по укреплению торговых и энергетических связей с Южным Кавказом и внутри него, поддерживая экономические связи Армении с ее непосредственными соседями», — заявила Кос.

Также она провела «продуктивный телефонный разговор» с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. В рамках беседы еврокомиссар подтвердила солидарность объединения перед лицом растущего экономического давления со стороны России.

«Армения — суверенное и независимое государство, граждане которого свободны выбирать свой жизненный путь», — заявила она.

2 июня Россельхознадзор запретил ввоз в Россию еще нескольких видов продовольствия из Армении. Под запрет попали семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты из бывшей республики СССР, как произведенных на территории страны, так и ввезенных транзитом.

