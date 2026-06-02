Мема: Зеленский может признать условия России и завершить конфликт сегодня же

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно ждать зимы, чтобы завершить конфликт — он может сделать это сегодня же, признав условия России. С необычным предложением к нему обратился финский политик Армандо Мема в соцсети Х.

«На мой взгляд, Зеленскому не нужно ждать конца этого года, чтобы закончить войну. Он может закончить ее сегодня же, освободив Донбасс, приняв призывы России о мирных переговорах и отказавшись от членства в НАТО», — написал он.

По его мнению, для Зеленского нет смысла продолжать боевые действия, так как Европа и США не могут обеспечить Киев бесперебойными поставками систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет для них.

Ранее стало известно, что Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы. Утверждается, что данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.