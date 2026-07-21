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10:16, 21 июля 2026Экономика

В России задумались о переводе сельхозтехники на печное топливо

«Ъ»: Российским аграриям предложили заправлять сельхозтехнику печным топливом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минсельхоз отправил запрос региональным органам управления агропромышленным комплексом (АПК) на предмет интереса аграриев к закупкам дизельного топлива с содержанием серы 0,3-0,9 процента. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

В указанный диапазон укладывается не только топливо классов «Евро-3» (содержание серы до 0,35 процента) и «Евро-2» (содержание серы до 0,5 процента), но и так называемое печное топливо, которое используют в паровых котлах и промышленных печах.

Класс «Евро-5» допускает наличие не более 0,01 процента серы. Отказ от нормативов связан с дефицитом горючего из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В июле правительство допустило оборот бензина и дизтоплива по стандартам «Евро-3», хотя рассматривался и вопрос возвращения к «Евро-2».

Источники называют интерес ведомства логичным в текущих условиях, но отмечают, что дешевое топливо низких классов пригодится только владельцам старой сельхозтехники. Для современных тракторов и комбайнов использование пониженного класса топлива значительно увеличит вероятность дорогостоящих ремонтов.

Гендиректор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская объяснила, что повышение содержания серы с 0,2 процента до 1 процента сократит ресурс двигателя современной техники в два раза, так что расходы окажутся многократно выше экономии на топливе. Настолько низкие классы годятся только для техники советского или раннего российского производства, которая сохраняется в некоторых хозяйствах.

Один из собеседников издания предположил, что правительство изучает возможность использования продукции мини-НПЗ или заводов с поврежденными установками по очистке топлива.

Ранее сообщалось, что Минэнерго распространило механизм импортного демпфера, ранее введенный в отношении бензина, на дизельное топливо, что позволяет начать его закупки за рубежом.

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