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14:52, 17 июля 2026Экономика

В России приготовились закупать за рубежом дизельное топливо

Правительство России распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: ako photography / Shutterstock / Fotodom

Механизм импортного демпфера, ранее введенный в отношении бензина, будет распространен на дизельное топливо. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики России, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Платежи по такому демпферу будут проводиться только в случае, если в предыдущем месяце в стране действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. Соответствующие поправки внесут в Налоговый кодекс.

Как объяснил министр Сергей Цивилев, решение позволит при необходимости быстро начать поставки дизтоплива зарубежного производства на внутренний рынок.

Сам механизм введен в России в январе 2019 года. Его смысл в том, чтобы компенсировать нефтяным компаниям упущенную выгоду, в случае если экспортная стоимость топлива выше, чем в России, или же отправлять в бюджет сверхдоходы, полученные при противоположной картине топливных цен.

До последнего времени демпфер касался только нефтепродуктов российского производства, однако две недели назад президент России Владимир Путин на фоне дефицита топлива в стране распространил демпфер на импорт бензина. Спустя несколько дней правительство запретило экспорт дизтоплива для обеспечения внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что из-за роста цен на бензин и дизельное топливо и проблем с их доступностью за месяц автоперевозки из Китая в Россию подорожали в среднем на 15-25 процентов.

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