Автоперевозки из Китая в Россию резко подорожали

«Ъ»: Автоперевозки из Китая в России подорожали на 15-25 процентов в начале лета

За последний месяц автоперевозки из Китая в Россию подорожали в среднем на 15-25 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Если еще 5 июля стоимость автомобильной перевозки 20 тонн груза по маршруту Маньчжурия — Новолипецк составляла 900 тысяч рублей, то уже 7 числа ставки начинались от 1,15 миллиона, уточнила сооснователь Sigma Татьяна Патужная. При этом свободного логистического транспорта практически нет, отметила она.

О резком росте спроса на грузовые перевозки из Китая в Россию вопреки их резкому удорожанию также указал глава департамента управления транспортом и департамента комплектных перевозок из Китая «Траско» Михаил Шилинчук. Спрос на такого рода услуги, пояснил он, с апреля увеличился на 50 процентов.

На ситуацию с ценами во многом оказывает влияние топливный фактор, отметил глава компании «Оптималог» Георгий Властопуло. Каждый день, пояснил он, к стоимости автомобильных перевозок из Китая в Россию прибавляется 10-20 тысяч рублей. Логистические компании включают в ценник растущие расходы на бензин и дизельное топливо.

Топливный кризис в России разразился на фоне участившихся атак украинских беспилотников на крупные отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В ряде регионов местные власти ввели ограничения на продажу топлива физлицам на автозаправочных станциях.

В условиях ажиотажного спроса, подчеркивал вице-премьер Александр Новак, необходимо перестроить логистику. Ради стабилизации ситуации власти прибегли к импорту топлива из Белоруссии и Казахстана. Кроме того, было решено нарастить внутреннее производство нефтепродуктов более низкого экологического класса.