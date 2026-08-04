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16:35, 4 августа 2026 (обновлено: 16:43, 4 августа 2026)Интернет и СМИ

На Западе забеспокоились из-за заявления Путина о распаде Украины

«Политика»: Заявление Путина о распаде Украины становится реальностью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Донецк, ДНР

Донецк, ДНР. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Заявление президента России Владимира Путина о распаде Украины становится реальностью. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

«Раздел [Украины] на две части, восточную и западную, — уже практически реальность. Восточная часть, еще не оформившаяся полностью, точно перейдет под управление Москвы», — говорится в материале.

Уточняется, что страны Запада претендуют на территории Украины. «Польша уже выразила свои территориальные амбиции. Румыния, хоть и занята собственными проблемами, не будет долго сдерживаться. Не будет ждать и Венгрия», — отметили в статье.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский принял главу Службы безопасности Украины Александра Поклада и согласовал новые операции ведомства против России. Он также поручил очистить ведомство «от тех, кто работает на себя, а не на Украину».

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