Приговор по делу о гибели туристов в московском коллекторе изменили

Фигуранту дела о смертельной экскурсии по коллектору Александру Киму смягчили приговор

Суд смягчил приговор генеральному директору компании «Спутник», организовавшей незаконную экскурсию по подземным коллекторам, Александру Киму. Об этом пишет РЕН ТВ.

Срок изменили с пяти с половиной лет на пять лет. Его действия переквалифицировали на пособничество оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Пропавшие участники экскурсии спустились под землю около 14:00 20 августа 2023 года через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников. В результате восемь человек не выжили.

В апреле 2025 года Александру Киму и диггеру Никите Дубасу вынесли приговор.