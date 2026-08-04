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18:16, 4 августа 2026 (обновлено: 18:35, 4 августа 2026)Культура

Лариса Долина призналась в желании выучиться на актрису

Певица Лариса Долина заявила, что не пойдет на актерские курсы из-за возраста
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что хотела бы пройти актерские курсы. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

Исполнительница хита «Погода в доме», играющая в спектаклях Театра на Таганке, отметила, что эта работа сильно отличается от концертных выступлений. По ее словам, на театральной сцене зритель сразу решает, верить исполнителю или нет.

«Ты должен не играть, а жить. Я пытаюсь. У меня нет актерского образования, но человеческий и творческий опыт помогают справляться со всем», — поделилась Долина. Певица добавила, что хотела бы поступить на актерские курсы, но «возраст уже не тот».

Сейчас Долина задействована в двух постановках Театра на Таганке — спектаклях «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и «Фигаро».

Ранее Лариса Долина призналась, что мечтает исполнить роль Маргариты в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Другим интересным персонажем для певицы является Таис Афинская.

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