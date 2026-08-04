МИД Польши сообщил о гибели волонтера на Украине

МИД Польши: Польский волонтер погиб в Харькове

Польский волонтер Марек Русек-Вольский 27 июля погиб в Харькове в результате удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил представитель МИД Польши Мацей Вевиор на своей странице в социальной сети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Подтверждаю смерть польского добровольца на Украине… Мы выражаем глубочайшие соболезнования родственникам покойного», — написал Вевиор.

Ранее на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован колумбийский наемник Вооруженных сил Украины.