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21:49, 4 августа 2026 (обновлено: 21:57, 4 августа 2026)Мир

МИД Польши сообщил о гибели волонтера на Украине

МИД Польши: Польский волонтер погиб в Харькове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Польский волонтер Марек Русек-Вольский 27 июля погиб в Харькове в результате удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил представитель МИД Польши Мацей Вевиор на своей странице в социальной сети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Подтверждаю смерть польского добровольца на Украине… Мы выражаем глубочайшие соболезнования родственникам покойного», — написал Вевиор.

Ранее на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован колумбийский наемник Вооруженных сил Украины.

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