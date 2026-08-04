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23:07, 4 августа 2026Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в серии пенальти в матче Кубка России

ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти в матче первого тура Кубка России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче первого тура группового этапа Кубка России сезона-2026/2027. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена». Основное время завершилось со счетом 1:1. Первый мяч на 40-й минуте забил защитник ЦСКА Матеус Рейс. На третьей добавленной ко второму минуте счет сравнял защитник Александр Сильянов. В серии пенальти вырвал победу ЦСКА.

Ранее букмекеры назвали полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова главным кандидатом на гол в матче. Коэффициент на забитый мяч футболиста составил 3,00.

В следующем туре Кубка России ЦСКА примет тольяттинский «Акрон», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом». Обе встречи пройдут 18 августа.

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