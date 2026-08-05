Основатель ЧВК «Ястреб» получил 18 лет колонии. Его обвинили в убийствах, пытках и обмане бойцов на СВО. Что известно о его деле?

Основателя ЧВК «Ястреб» Марущенко приговорили к 18 годам колонии за организацию убийств

Белгородский районный суд приговорил основателя частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии строгого режима — его признали виновным по целому ряду статей УК РФ, среди которых организация расправ, похищение людей, превышение должностных полномочий и мошенничество. Как установили следствие и суд, целями преступлений Марущенко становились военнослужащие и участники специальной военной операции (СВО). Подробности о том, что известно о деле основателя ЧВК «Ястреб», — в материале «Ленты.ру».

Основатель ЧВК «Ястреб» получил 18 лет колонии

Вечером 4 августа Белгородский районный суд приговорил основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии строгого режима. Приговор огласили всего через час после того, как прокурор, поддерживающий гособвинение, заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и попросил суд назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Марущенко (позывной Доктор) признали виновным по ряду статей, среди которых организация расправ, похищение людей, превышение должностных полномочий и мошенничество. Также суд частично удовлетворил иски потерпевших. В деле осужденного упоминаются случаи похищений и пыток военнослужащих, которые не подчинялись основателю ЧВК.

Кроме того, Марущенко вменили вымогательства у желающих заключить контракт с Минобороны. Всего потерпевшими по делу основателя ЧВК «Ястреб» признали около ста человек. Его задержали в Курской области в 2025 году. В конце минувшего июня он признался в целой серии тяжких преступлений в отношении участников СВО.

Вместе с Марущенко в СИЗО отправились учредитель брянского ЧОП «Ягуар» Артур Велисевич и другие фигуранты. Всего перед судом в Белгородской области предстали девять обвиняемых, один из которых, по некоторым данным, мог заключить соглашение со следствием.

Марущенко приказал расправиться с бойцом СВО

По данным следствия и суда, основатель ЧВК «Ястреб» отдал приказ о расправе над рядовым Рашидом Аджиевым. Причиной расправы стал отказ бойца СВО подчиняться Марущенко, и он поручил подчиненным «для поддержания своего авторитета» разобраться с Аджиевым.

21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко из автомата дважды выстрелил ему в затылок. Позже он сознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из страха за собственную жизнь. В ходе слушаний родные Аджиева подали к основателю ЧВК иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей (по 12 миллионов рублей для каждого из родителей и брата бойца).

Подчиненные лидера «Ястреба» пытали солдат

Основателю «Ястреба» также вменяли избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова (позывной Физрук) за попытку дезертирства — полученные бойцом травмы оказались несовместимыми с жизнью. По этому эпизоду дал свидетельские показания единственный оставшийся в живых медик ЧВК с позывным Панк.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Он сообщил следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «ручеек». Уличенных в пьянстве или употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали. Помимо эпизода с Полоумовым, Марущенко инкриминировали избиения еще троих солдат.

Все они отказывались выполнять приказы лидера «Ястреба». Кроме того, бойцы ЧВК с августа 2024-го по февраль 2025 года похищали из части пистолеты, автоматы, гранатометы и патроны для их перепродажи.

Марущенко вменяли аферы и похищения людей

По данным следствия, лидер «Ястреба» вместе с сообщниками обманул 90 рекрутов, которые заплатили миллионы рублей, чтобы служить в ЧВК на тыловых должностях, но оказались на передовой. Также Марущенко и его подельники занимались похищениями и вымогательством.

Первой жертвой стал сержант, служивший в Белгородской области. Сообщники разоружили его и увезли в село Мясоедово, где находилась база ЧВК. Там сержанта приковали наручниками к дереву и несколько дней избивали. Получив 500 тысяч рублей, бандиты его отпустили.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Следователи также сочли, что Марущенко и другие фигуранты дела причастны к похищению в сентябре 2024 года военного корреспондента Романа Семенова, который конфликтовал с «Ястребами», расследуя их противоправную деятельность, и передавал информацию правоохранителям.

Журналиста из Петербурга вывезли в полевой лагерь в городе Луга, избивали и пытали водой, затем перевезли в Мясоедово, где посадили в вертикально закопанный гроб на 12 дней. У супруги военкора бойцы ЧВК потребовали выкуп в размере одного миллиона рублей — женщина обратилась в полицию, чем спасла мужа.

Марущенко основал три ЧВК

Марущенко называл себя офицером ГРУ и участником второй чеченской кампании, а также утверждал, что он петербуржец «из семьи с военными традициями». Он основал ЧВК «Мар» и «Вежливые люди» в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Изначально компании представляли собой «объединение добровольцев», костяк которого составляли около 70 боевых «штыков» и до 400 человек, занимавшихся гуманитарными проектами. ЧВК «Ястреб» была зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2018 году.

Поступившим на службу, согласно рекламе, единовременно выплачивали 1,8 миллиона рублей, а сумма зарплаты начиналась от 210 тысяч рублей.

Бойцов ЧВК подозревали в подготовке переворота

В 2020 году бойцов ЧВК «Мар» задержали в Белоруссии в канун выборов президента страны Александра Лукашенко. Их подозревали в подготовке госпереворота, но потом передали России и освободили. При этом сам Марущенко утверждал, что ЧВК выполнила свои задачи еще в 2018 году, поэтому была ликвидирована.

Также Марущенко пояснил, что единственное «доказательство», которое приводят СМИ, говоря о причастности ЧВК «Мар» к событиям в республике, — мельком показанная татуировка на руке одного из задержанных, якобы похожая на татуировки, которые есть у экс-руководителя ЧВК.

Мое мнение — ребята просто летели транзитом, переправлялись через Белоруссию в какую-то другую страну, где им предстояло работать. Потому что задержали их, по моей информации, без оружия, без средств связи. (...) Ситуация абсурдная, на мой взгляд. Явно никто никаких провокаций не готовил Алексей Марущенко основатель ЧВК «Ястреб»

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru