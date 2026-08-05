Белгородский районный суд приговорил основателя частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии строгого режима — его признали виновным по целому ряду статей УК РФ, среди которых организация расправ, похищение людей, превышение должностных полномочий и мошенничество. Как установили следствие и суд, целями преступлений Марущенко становились военнослужащие и участники специальной военной операции (СВО). Подробности о том, что известно о деле основателя ЧВК «Ястреб», — в материале «Ленты.ру».
Основатель ЧВК «Ястреб» получил 18 лет колонии
Вечером 4 августа Белгородский районный суд приговорил основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии строгого режима. Приговор огласили всего через час после того, как прокурор, поддерживающий гособвинение, заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и попросил суд назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Марущенко (позывной Доктор) признали виновным по ряду статей, среди которых организация расправ, похищение людей, превышение должностных полномочий и мошенничество. Также суд частично удовлетворил иски потерпевших. В деле осужденного упоминаются случаи похищений и пыток военнослужащих, которые не подчинялись основателю ЧВК.
Кроме того, Марущенко вменили вымогательства у желающих заключить контракт с Минобороны. Всего потерпевшими по делу основателя ЧВК «Ястреб» признали около ста человек. Его задержали в Курской области в 2025 году. В конце минувшего июня он признался в целой серии тяжких преступлений в отношении участников СВО.
Вместе с Марущенко в СИЗО отправились учредитель брянского ЧОП «Ягуар» Артур Велисевич и другие фигуранты. Всего перед судом в Белгородской области предстали девять обвиняемых, один из которых, по некоторым данным, мог заключить соглашение со следствием.
Марущенко приказал расправиться с бойцом СВО
По данным следствия и суда, основатель ЧВК «Ястреб» отдал приказ о расправе над рядовым Рашидом Аджиевым. Причиной расправы стал отказ бойца СВО подчиняться Марущенко, и он поручил подчиненным «для поддержания своего авторитета» разобраться с Аджиевым.
21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко из автомата дважды выстрелил ему в затылок. Позже он сознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из страха за собственную жизнь. В ходе слушаний родные Аджиева подали к основателю ЧВК иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей (по 12 миллионов рублей для каждого из родителей и брата бойца).
Подчиненные лидера «Ястреба» пытали солдат
Основателю «Ястреба» также вменяли избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова (позывной Физрук) за попытку дезертирства — полученные бойцом травмы оказались несовместимыми с жизнью. По этому эпизоду дал свидетельские показания единственный оставшийся в живых медик ЧВК с позывным Панк.
Он сообщил следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «ручеек». Уличенных в пьянстве или употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали. Помимо эпизода с Полоумовым, Марущенко инкриминировали избиения еще троих солдат.
Все они отказывались выполнять приказы лидера «Ястреба». Кроме того, бойцы ЧВК с августа 2024-го по февраль 2025 года похищали из части пистолеты, автоматы, гранатометы и патроны для их перепродажи.
Марущенко вменяли аферы и похищения людей
По данным следствия, лидер «Ястреба» вместе с сообщниками обманул 90 рекрутов, которые заплатили миллионы рублей, чтобы служить в ЧВК на тыловых должностях, но оказались на передовой. Также Марущенко и его подельники занимались похищениями и вымогательством.
Первой жертвой стал сержант, служивший в Белгородской области. Сообщники разоружили его и увезли в село Мясоедово, где находилась база ЧВК. Там сержанта приковали наручниками к дереву и несколько дней избивали. Получив 500 тысяч рублей, бандиты его отпустили.
Следователи также сочли, что Марущенко и другие фигуранты дела причастны к похищению в сентябре 2024 года военного корреспондента Романа Семенова, который конфликтовал с «Ястребами», расследуя их противоправную деятельность, и передавал информацию правоохранителям.
Журналиста из Петербурга вывезли в полевой лагерь в городе Луга, избивали и пытали водой, затем перевезли в Мясоедово, где посадили в вертикально закопанный гроб на 12 дней. У супруги военкора бойцы ЧВК потребовали выкуп в размере одного миллиона рублей — женщина обратилась в полицию, чем спасла мужа.
Марущенко основал три ЧВК
Марущенко называл себя офицером ГРУ и участником второй чеченской кампании, а также утверждал, что он петербуржец «из семьи с военными традициями». Он основал ЧВК «Мар» и «Вежливые люди» в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.
Изначально компании представляли собой «объединение добровольцев», костяк которого составляли около 70 боевых «штыков» и до 400 человек, занимавшихся гуманитарными проектами. ЧВК «Ястреб» была зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2018 году.
Поступившим на службу, согласно рекламе, единовременно выплачивали 1,8 миллиона рублей, а сумма зарплаты начиналась от 210 тысяч рублей.
Бойцов ЧВК подозревали в подготовке переворота
В 2020 году бойцов ЧВК «Мар» задержали в Белоруссии в канун выборов президента страны Александра Лукашенко. Их подозревали в подготовке госпереворота, но потом передали России и освободили. При этом сам Марущенко утверждал, что ЧВК выполнила свои задачи еще в 2018 году, поэтому была ликвидирована.
Также Марущенко пояснил, что единственное «доказательство», которое приводят СМИ, говоря о причастности ЧВК «Мар» к событиям в республике, — мельком показанная татуировка на руке одного из задержанных, якобы похожая на татуировки, которые есть у экс-руководителя ЧВК.
Мое мнение — ребята просто летели транзитом, переправлялись через Белоруссию в какую-то другую страну, где им предстояло работать. Потому что задержали их, по моей информации, без оружия, без средств связи. (...) Ситуация абсурдная, на мой взгляд. Явно никто никаких провокаций не готовил