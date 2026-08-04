Лидеру ЧВК запросили срок за вымогательства у бойцов СВО и расправы над солдатами

Прокурор запросил 20 лет лидеру ЧВК «Ястреб» Марущенко за убийства и похищения людей

В Белгородском районном суде прошли прения сторон на слушаниях по уголовному делу основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняют в совершении целого ряда преступлений против военнослужащих и участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и просил суд назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В ходе слушаний родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу Марущенко, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей — родители и брат солдата требуют от подсудимого по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК, поэтому он поручил подчиненным «для поддержания своего авторитета» разобраться с Аджиевым.

21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко произвел ему в затылок два выстрела из автомата. Позже он сознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь.

Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова (позывной Физрук) за попытку дезертирства, полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. Давший свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным Панк — единственный оставшийся в живых — рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «ручеек». Уличенных в пьянстве или употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали.

По данным следствия, Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой.