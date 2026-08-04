Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 4 августа 2026 (обновлено: 17:13, 4 августа 2026)Силовые структуры

Лидеру ЧВК запросили срок за вымогательства у бойцов СВО и расправы над солдатами

Прокурор запросил 20 лет лидеру ЧВК «Ястреб» Марущенко за убийства и похищения людей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Белгородском районном суде прошли прения сторон на слушаниях по уголовному делу основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняют в совершении целого ряда преступлений против военнослужащих и участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и просил суд назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В ходе слушаний родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу Марущенко, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей — родители и брат солдата требуют от подсудимого по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК, поэтому он поручил подчиненным «для поддержания своего авторитета» разобраться с Аджиевым.

21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко произвел ему в затылок два выстрела из автомата. Позже он сознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь.

Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова (позывной Физрук) за попытку дезертирства, полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. Давший свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным Панк — единственный оставшийся в живых — рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «ручеек». Уличенных в пьянстве или употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали.

По данным следствия, Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Выявлена скрытая причина нарушения формирования зубной эмали
    Путин подписал закон о бесплатном ЭКО для вдов участников СВО
    Велогонщиц с большой грудью заподозрили в мошенничестве
    Стало известно о пожаре на предприятии в российском регионе
    Рубио сделал заявление о выборах в Венесуэле
    В Госдуме назвали ключевого инициатора антироссийской политики в Европе
    Путин подписал законы о мерах против уклоняющихся от наказания релокантов
    Через Россию запретили провозить некоторые продукты
    Москвичей предупредили о новой волне жары
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok